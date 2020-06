Angolano na 2ª fase do prémio de melhor “smach”

O extremo-base angolano Carlos Morais está na segunda fase do prémio de melhor afundanço (smach) da década 2010/2020, iniciativa da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).

A votação do concurso termina dia 28 próximo e reúne 32 atletas cujo gesto finalizador, em jogo da selecção dos respectivos países, mereceu a atenção do júri FIBA-Mundo.

O afundanço de Carlos Morais foi protagonizado num jogo contra Moçambique, referente ao grupo C do Campeonato Africano das nações, decorrido em 2013, na Côte d’Ivoire.

Para votar basta entrar no link “fiba.basketball/fr/dunk-of-the-decade” e clicar no vídeo com a imagem do basquetebolista do Petro de Luanda e da selecção nacional.

O extremo-base, uma das referências da modalidade nos pais, esteve perto de ingressar na NBA pelos Toronto Raptors.

A nível internacional jogou, entre outros clubes, no Sport Lisboa e Benfica (Portugal), evoluindo actualmente no Petro de Luanda.

Fonte: Angop