Angola regista mais 6 casos, um dos quais do Cuanza Norte e total sobe para 172

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, informou que nas últimas 24 horas, foram detetados mais 6 casos de infeção com o novo coronavírus, elevando para 172 número de casos detetados até agora no país.

De acordo com a governante, que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país, trata-se de indivíduos de idades compreendidas entre os 9 e 29 anos de idade, 4 da cerca sanitária do Hoji ya Henda, 1 da cerca sanitária da Clínica Multiperfil e 1 do Cuanza Norte com vínculo epidemiológico ainda por esclarecer.

Assim sendo, segundo a ministra, o país passa a somar 172 casos positivos confirmados, dos quais 98 ativos, 66 recuperados e 8 óbitos.

Em quarentena institucional, o governo controla 461 pessoas, os casos suspeitos investigados são 461 e os contactos diretos ou ocasionais sob vigilância são 1.292.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 454 mil mortos e infetou mais de 8,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.