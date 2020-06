Projectos ambientais com enfoque no combate à covid-19

Os projectos ambientais ligados a conservação da biodiversidade, mitigação e adaptação às alterações climáticas, no centro e sul do país, estão integrados nas acções de combate e prevenção à covid-19.

De acordo com uma nota do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente enviada, nesta quarta-feira, à ANGOP, a integração da resposta à Covid-19 nas actividades dos projectos financiados pelo Fundo Global para o Ambiente (GEF) é feita sem custos adicionais para os projectos.

Conforme o documento, os projectos ambientais apoiados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com relevência directa para o combate à Covid-19, estão avaliados em 720 mil dólares norte-americanos, alcançando de forma directa ou indirecta quase 500 mil pessoas, na sua grande maioria no sul do país.

Entre as acções destaca-se programas sobre a resiliência ao clima e a Covid-19 transmitidos na Rádio Cunene, nas línguas Ochivambo e Nhaneca-Humbe.

A seca afigura-se como uma das principais causas que ameaçam a segurança alimentar e a sobrevivência de mais de dois bilhões de pessoas em todo o planeta.

Em Angola mais de 1.1 milhão de pessoas foram severamente afectadas pelo impacto do fenómeno El Niño e as alterações climáticas.

Relativamente à pandemia da covid-19, os últimos dados indicam 155 casos positivos, 84 activos, 64 recuperados e sete óbitos.

