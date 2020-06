PR felicita autoridades do Andulo por soluções inovadoras

O Presidente da República, João Lourenço, felicitou, esta quarta-feira, as autoridades do município do Andulo, província do Bié, pela criação de soluções inovadoras para reduzir o risco de contaminação da Covid.

O “vosso exemplo de busca permanente por soluções locais deve ser seguido e replicado pelo resto do país”, refere o Chefe de Estado angolano, na sua conta no Twitter.

No quadro das medidas para conter a progressão do novo Coronavírus, a Administração Municipal do Andulo está a implementar um projecto piloto no país, com a criação de um separador convencional “plástico” que impede o contacto directo entre o mototaxista e o passageiro.

Angola regista 155 casos positivos de Covid-19, dos quais 152 de Luanda e três do Cuanza Norte (65 importados e 90 de contaminação local), com sete óbitos, 84 activos e 64 recuperados.

Fonte: Angop