Mais sete angolanos recuperados em Lisboa

Sete angolanos que se encontram em Portugal ao abrigo da Junta Médica foram hoje dados como recuperados da Covid-19, pelas autoridades sanitárias portuguesas, numa altura em que esse país europeu contabiliza 37.672 infectados.

Deste modo, existem até agora 41 casos registados em termos globais implicando angolanos, a nível da comunidade em Portugal, com 14 activos, dez dos quais são residentes, um não-residente e três da Junta Médica.

Há ainda o registo de 25 pessoas recuperadas e dois óbitos.

Todos os angolanos infectados, internados em unidades hospitalares ou a receber assistência nas suas residências, estão a ser devidamente acompanhados pelo Sector de Saúde da Embaixada de Angola em Portugal, em estreita articulação com as autoridades sanitárias portuguesas.

Portugal, com 1.523 mortes registadas e 37.672 casos confirmados é o vigésimo oitavo (28.º) país do mundo com mais óbitos e o trigésimo terceiro (33.º) em número de infecções. Conta com 23.580 recuperados, em dia que Angola passa a registar 155 casos positivos da pandemia.

Fonte: Angop