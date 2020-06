Cuanza Norte aposta na testagem em cercas sanitárias

Uma comissão multidisciplinar do Ministério da Saúde encontra-se desde quarta-feira em Ndalatando, província do Cuanza Norte, para o acompanhamento e testagem dos cidadãos residentes nas zonas onde foram detectados os três casos positivos de covid-19.

A informação foi prestada à Angop pela vice-governadora do Cuanza Norte para o sector Político e Social, Leonor da Silva Garibaldi, que esclareceu estar a equipa integrada por técnicos do gabinete de resposta rápida e vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, A mesma deverá trabalhar na província durante cinco dias em acções de testagem e rastreio dos contactos dos três casos positivos de covid-19.

Leonor Garibaldi disse que foram isoladas e criadas cercas sanitárias em duas zonas da cidade de Ndalatando, nomeadamente na rua dos Índios e no bairro Sambizanga, onde as autoridades locais estão a criar estratégias para o reforço da oferta de alguns serviços básicos para os moradores, sobretudo o abastecimento de água potável e de bens essenciais.

Já a directora do Gabinete Provincial de Saúde, Filomena Wilson, afirmou que os três cidadãos detectados com covid-19 foram evacuados para unidades de referência em Luanda, enquanto decorrem acções de localização e testagem de todas as pessoas que mantiveram conctacto com os referidos casos positivos.

Aludiu que à par do apoio técnico recebido da equipa multidisciplinar, o Cuanza Norte foi igualmente contemplado com vários equipamentos de biossegurança e fármacos.

Fontes sanitárias locais indicam a realização de 191 testes de casos suspeitos de covid-19 no período de Abril à presente data, dos quais 39 resultaram negativos e três positivos. Os demais encontram-se em processamento no laboratório central, em Luanda.

