Angola regista mais 11 casos e um óbito

Angola registou nas últimas 24 horas, mais 11 casos de transmissão local e um óbito, informou a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta.

De acordo com a governante, os casos positivos registados são em idades compreendidas entre 1 mês e 61 anos de idade, sendo 9 do sexo masculino e 2 de feminino. Cinco são da cerca sanitária da clínica Multiperfil, cinco da cerca do Hoji-Ya-Henda e uma criança residente do município de Viana.

Em relação ao óbito, a ministra avançou tratar-se de um paciente de 61 anos de idade proveniente do Cuanza Norte, que furou a cerca sanitária do Hoji-Ya-Henda.

Com estes números, o país vê aumentar para 166 pacientes infectados, com 94 ativos, 64 recuperados, oito óbitos.