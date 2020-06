Governador do Cuanza Norte aconselha calma

O governador do Cuanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho, apelou, nesta quarta-feira, a população a manter-se calma, apesar do registo de três casos positivos de Covid-19.

Ao intervir numa reunião de emergência do governo para a análise da situação sobre à Covid-19, Adriano Mendes de Carvalho afirmou que as autoridades locais estão a adopter medidas para um melhor acompanhamento, gestão e confinamento dos casos detetectados na cidade de Ndalatando.

O governador tranquilizou a população, assegurando que os três cidadãos identificados com a doença estão localizados e submetidos a quarentena domiciliar, para em breve serem transferidos para o hospital de campanha.

Adriano Mendes de Carvalho disse ainda existir um trabalho de rotina das autoridades sanitárias locais versado no reforço da fiscalização dos cidadãos que entram para província a partir do posto de fiscalização do Zenza do Itombe, cujos casos suspeitos são submetidos a testes e consequente envio das amostras para o laboratório central, em Luanda.

Informou que estão a ser criadas condições materiais e humanas para atender os serviços de testagem, acompanhamento e internamento de possíveis casos positivos de Covid-19, no hospital de campanha e no centro de quarentena, infra-estruturas que congregam 70 camas.

Adiantou que as autoridades vão reforçar também as medidas de fiscalização da actividade de moto-táxi, sobretudo no que concerne ao cumprimento rigoroso das medidas de biossegurança no transporte de passageiros.

O Cuanza Norte entrou nas estatesticas nacionais, com o registo de três casos positivos envolvendo um angolano e dois cidadãos oeste africanos que entrar na provincial de forma illegal, violando a cerca sanitaria imposta a Luanda.

