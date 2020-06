Camião colhido por comboio do CFM

Um camião de marca Volvo, afecta a uma escola de condução, foi nesta terça-feira colhido na passagem de nível do bairro Sofrio, arredores do Lubango, província da Huíla, por um comboio do Caminho de Ferro de Moçâmedes (CFM), que se dirigia à estação do bairro Mapunda, sem provocar vítimas mortais.

O acidente ocorreu quando a viatura tentava transpor, à pressa, a passagem de nível, numa altura em que o comboio já estava próximo.

O automóvel imobilizou-se sobre linha, mas os seus ocupantes (um professor e vários alunos) fugiram a tempo.

Em comunicado, o CFM informou que o acidente deu-se por volta das 16 horas, tendo provocado danos materiais ligeiros por avaliar a uma locomotiva e a destruição parcial da referida viatura.

A empresa reitera mais uma vez aos automobilistas a observarem as medidas de segurança nas passagens de nível, uma vez que maior parte delas são desguarnecidas, o que exige maior prudência na sua travessia, lê-se no comunicado.

Este ano é o primeiro acidente do género, envolvendo composições do CFM.

Fonte: Angop