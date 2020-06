Benguelenses homenageam vítimas do acidente aéreo de 1995

Dirigentes desportivos, familiares e amigos homenagearam, esta quarta-feira, nesta cidade, as 48 vítimas do acidente de aviação ocorrido a 17 de Junho de 1995, entre as quais a equipa de futebol da Maboque, tripulação da aeronave, jornalista e equipa de arbitragem.

Para assinalar a data, 25 anos passados desde o trágico acidente, a Associação Provincial de Futebol de Benguela realizou uma romagem ao cemitério da Camunda, que culminou com a deposição de coroas de flores nos túmulos das vítimas.

Segundo o presidente da Associação Provincial de Futebol, Júlio Brito, a sua instituição vai procurar realizar actividades desportivas para a recordação da data, numa prática de perpetuação da memória dos falecidos naquele acidente.

“É um dia triste, mas pensamos transformar essa data num momento de alegria para que os amigos e familiares dos atletas perecidos possam sentir orgulho daqueles que um dia contribuíram para o engrandecimento do desporto em Benguela e no país”, disse.

Para o sobrevivente do fatídico acidente de aviação Solito Gamba, seria um tributo justo, a construção de um espaço/monumento que recordasse aquelas pessoas anónimas que perderam a vida por amor ao futebol.

“A pátria não pode continuar a ignorar o que aconteceu. Quarenta e oito pessoas perderam a vida de forma trágica naquele acidente e merecem algum reconhecimento da sociedade”, frisou.

Entretanto, o director do Gabinete Provincial da Cultura, Hotelaria, Turismo, Juventude e Desporto, em Benguela, Mário Kajibamba, garantiu que o governo está disponível para apoiar qualquer iniciativa que visa homenagear os cidadãos falecidos no acidente de 17 de Junho de 1995.

O acidente aéreo, que vitimou a equipa de futebol da Maboque e demais cidadãos, aconteceu por volta das 19h00 do dia 17 de Junho de 1995. Faleceram 48 pessoas e sobreviveram quatro, dos quais três atletas e um preparador físico.

A equipa da Maboque Futebol Clube regressava da província do Cunene, depois de uma partida com a formação do Dínamo local, na qual venceu por 2-0, para o grupo B de apuramento à primeira divisão nacional. Ocupava na altura o segundo lugar com sete pontos.

Fonte: Angop