Angola com mais 7 casos de transmissão local e um óbito

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que nas últimas 24 horas, foram registados mais 7 casos de transmissão local e um óbito.

Segundo Franco Mufinda, que fazia a habitual atualização de dados sobre a covid-19 no país, o falecido foi um paciente que se encontrava em estado crítico, nas últimas semanas.

Dos sete novos casos positivos, indicou o secretário de Estado, cinco são residentes no bairro do Hoji Ya Henda, no município do Cazenga, um, no município do Talatona, e outro, no bairro do Benfica, município de Belas ( em Luanda).

Sendo assim, o país passa a somar 155 casos positivos, dos quais 152 de Luanda e três do Cuanza Norte, com sete óbitos, 84 ativos e 64 recuperados.

O país conta agora com 65 importados e 90 de contaminação local.

Em África, o número de mortos por covid-19 subiu para quase sete mil, mais 230 nas últimas 24 horas, em cerca de 259 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

A nível global, a pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 443.821 pessoas e infetou mais de 8,1 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.