Alemanha com mais de 187 mil casos regista novo surto em matadouro

A Alemanha registou até hoje 187.184 casos de covid-19, somando mais 345 que no dia anterior, depois de ter detetado um novo surto num matadouro, onde 400 funcionários testaram positivo desde o início da semana.

A empresa Tönnes, em Rheda-Wiedenbrück, no estado da Renânia do Norte-Vestefália, já tinha mencionado que mais de uma centena de trabalhadores estariam infetados, prometendo medidas para conter a propagação. As autoridades revelam agora que serão cerca de 400 os funcionários desta fábrica com covid-19.

De acordo com o jornal “Neue Westfälische” um total de mil testes já terá sido feito e é esperado que o número de casos aumente significativamente.

Nas últimas semanas a Alemanha tem registado vários focos da doença em matadouros, o que levou o Governo a impor regras mais rígidas de segurança e a proibir a subcontratação.

Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), há um total de 8.830 vítimas mortais, mais 30 que no dia anterior. Os estados da Baviera, com 47.710 casos, e da Renânia do Norte-Vestefália, com 39.573, continuam a ser os mais afetados.

Há agora um total de 173.600 casos considerados curados, uma subida de 500 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 438 mil mortos e infetou mais de oito milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.522 pessoas das 37.336 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Fonte: Lusa