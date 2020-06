Vinte músicos dão voz ao hino dos 45 da Independência

Vinte músicos, em representação de quatro regiões do país, dão voz ao hino criado para assinalar os 45 anos da Independência Nacional (11 de Novembro).

Entre os artistas escolhidos para dar voz ao tema estão Socorro, Gabriel Tchiema, Bessa Teixeira, Calabeto, Filipe Mukenga, Patrícia Faria, Yola Araújo, Ana Joyce, Eva Rap Diva.

A informação foi avançada, nesta terça-feira, à imprensa, no final da reunião da comissão interministerial, pelo músico Big Nelo, director da Karga Eventos, empresa que ganhou o concurso para a concepção do hino e do vídeo clip alusivo a festa da Dipanda.

O músico confirmou que o hino será lançado no decorrer desta semana, afirmando que retrata o patriotismo, angolanidade e amor ao próximo.

“ O nosso trabalho foi fornecer a música misturada e orquestrada, que teve a produção de Heavy C” reforçou.

A composição do hino dos 45 anos da Independência Nacional é da autoria dos compositores Romeu e Filipe.

Referiu que o vídeo clip será lançado apenas no mês de Julho, por terem encontrado algumas dificuldades para a sua produção devido à Covid-19.

Angola alcançou a independência Nacional a 11 de Novembro de 1975,pelo primeiro Presidente Agostinho Neto.

Fonte: Angop