Sevilla e Betis deixam escapar vitória contra Levante e Granada nos minutos finais

O Sevilla (3º) e o Betis (13º) deixaram escapar dois pontos nesta segunda-feira, ao empatar com o Levante (12º) e o Granada (8º) em jogos da 29ª ronda do campeonato espanhol.

No estádio Camilo Cano, o atacante holandês Luke de Jong abriu o placar para o Sevilla (46), mas o defesa brasileiro Diego Carlos, com um autogolo, deixou tudo igual nos últimos instantes (87) o que garantiu um ponto para o Levante, que nos últimos dez minutos pressionou muito o adversário.

O outro jogo desta segunda foi ainda mais louco. Em Sevilha, o Granada abriu o placar por meio de Carlos Fernández, com quase meia hora de jogo (29), que desviou dentro da área um cruzamento de Antonio Puertas.

O Betis, que já havia perdido o dérbi sevilhano no reinício da Liga espanhola na última quinta-feira, virou nos últimos minutos com golos de Sergio Canales, convertendo um pênalti (85) e Christian Tello, com um chute de fora da área (88).

Mas quando parecia que os três pontos ficariam com o Betis, Roberto Soldado empatou para o Granada, concluindo na segunda trave, após um pontapé de canto (90+1).

Com esse resultado, o Granada vê suas chances de lutar por uma vaga na Liga Europa se afastarem um pouco, enquanto o Betis permanece no meio da tabela, com a permanência na primeira divisão quase garantida.

O Barcelona receberá o penúltimo Leganés na terça-feira e o Real Madrid, vice-líder a dois pontos dos catalães, fechará a jornada na quinta-feira contra o Valencia.

Fonte: AFP