Quilengues regista aumento de doenças respiratórias

As autoridades sanitárias do município de Quilengues, província da Huíla, registam aumento de doenças respiratórias agudas, sobretudo em crianças, tendo de Janeiro até a presente data notificado mais de 900 casos.

Em relação ao igual período de 2019, há um aumento de 455 casos, o que fez disparar o alerta das autoridades municipais para o rastreio de doenças de fórum pulmonar, a fim de melhor acompanhar e tratar as enfermidades.

Segundo o director-geral do hospital municipal de Quilengues, Israel Kalulica, que manifestou esta preocupação, a broncopneumonia, a renite, a faringite, a laringite, a tuberculose pulmonar, são as mais comuns de entre os casos registados.

Sem avançar números de mortes nesse período, apontou as baixas temperaturas que gravitam à volta dos cinco aos 12 graus e o descuido dos pais para com os infantes como causa principal do aumento dos números.

Dados do gabinete municipal da saúde de Quilengues indicam que em 2019, 53 pessoas morreram no município de complicações decorrentes de doenças pulmonares.

Fonte: Angop