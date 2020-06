Pescadores aparecem sãos e salvos no Cuanza Sul

O três pescadores desaparecidos há uma semana, no município litoral da Baía Farta, em Benguela, foram socorridos por uma pequena embarcação na província do Cuanza Sul e encontram-se de boa saúde, informou hoje, terça-feira, nesta cidade, o director provincial das Pescas, José Gomes.

Segundo o responsável, que falava à Angop, são falsas as informações postas a circular por fontes familiares, que davam conta da morte de um dos marinheiros.

“Recebi nesta terça-feira a confirmação de que os três pescadores encontravam-se a deriva no mar devido a uma avaria no motor da sua embarcação, tendo sido levados pela corrente até a província do Cuanza Sul, onde uma outra embarcação de pequeno porte os socorreu e encontram-se todos saudáveis”, disse.

Acrescentou ainda que os pescadores violaram as três milhas onde são permitidos pescar e com a avaria do seu motor tiveram que se submeter ao curso do vento.



Casos de avarias de motores a popa são frequentes na região piscatória da Baía Farta, porém, raras vezes resultam em óbitos.

As pequenas embarcações têm como limite de pesca as três milhas, mas muitas vezes os pescadores não respeitam o estipulado pelas autoridades marítimas, alegando que os cardumes encontram-se para lá das milhas permitidas.

Fonte: Angop