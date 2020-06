Nível da Albufeira da Barragem do Gove próximo do pleno

A albufeira da barragem hidroeléctrica do Gove, na província do Huambo, está próxima de atingir a sua cota máxima de mil e 590 metros, ou seja o Nível Pleno de Armazenamento (NPA), um feito que não acontecia há oito anos.

Segundo o administrador da Empresa Nacional de Produção de Electricidade (Prodel), Pedro Afonso, que falava hoje à Angop, neste momento a albufeira está com uma cota de mil e 588,9 metros.

Segundo o gestor, o feito é resultado de uma melhor gestão definida pela equipa de operação do Gove e também da interligação com o sistema norte, a partir de Laúca que permite com que não se utilize toda a água do reservatório para turbinar as três máquinas de cada 20 MW.

Com o nível de água armazenado no reservatório, explicou que Gove pode fornecer até 60 MW, mas neste momento não necessita, daí que a terceira máquina está na reserva.

“As três estão operacionais, mas apenas duas estão sincronizadas na rede interligada, debitando cada 15 MW”, disse.

Explicou que o reservatório só está a atingir o pleno agora, porque a barragem esteve a produzir energia a área adjacente, mas agora a interligação ao sistema norte permite que Gove pudesse recuperar a albufeira e ser útil principalmente neste período de estiagem.

Também está a desempenhar um grande papel que é de regular a quantidade de água que chega até a barragem da Matala (província da Huíla) e também que vai à Namíbia e fazer cumprir deste modo o acordo bilateral com a Namíbia, ou seja defluir entre 40 a 80 metros cúbicos por segundo, para que a Namíbia não ressinta por conta da qualquer produção a montante.

Enfatizou que actualmente a produção hídrica acaba por assumir-se como principal fonte para o fornecimento de energia em Angola e, por conta disso, o Estado vem poupando, desde 2017, com a colocação de centrais térmicas em “stand by” cerca de 30 mil milhões de kwanzas, com a redução de combustíveis diesel e consumíveis.

Esses recursos financeiros que se destinavam às térmicas acabam por ser investidos noutras áreas.

Fonte: Angop