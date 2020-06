Mortes súbitas na via pública não estão associados à covid-19

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, informou que as mortes súbitas ocorridas na via pública não estão relacionados com a covid-19.

A ministra fez estas declarações ontem na habitual conferência de imprensa que serviu para atualizar os dados sobre a covid-19 no país.

Segundo a governante, as autoridades sanitárias têm tido um cuidado especial para os corpos encontrados na via pública que apresentem manifestações clínicas relacionadas com a covid-19.

“Para além de haver uma aérea específica do SIC que trata das mortes fora das unidades hospitalares ou as mortes que não são consideradas mortes hospitalares, temos tido uma atenção especial aos cadáveres”, disse.

“Nestas circunstâncias temos testados alguns quando há referência de manifestações clínicas que podem eventualmente a covid-19 e nenhuma dessas amostras foram positivas”, reforçou.

“Já temos referência de pelo menos 6 casos em que foram testados cadáveres encontrados na via pública e noutras circunstâncias e foram todos negativos”, concluiu a ministra.

Na ocasião, Sílvia Lutucuta desmentiu a informação sobre a vinda de mais 200 médicos cubanos a Angola.