Jornalistas destacados no CIAM são testados novamente hoje

Quarenta profissionais de diversos órgãos de comunicação social, destacados no CIAM para a cobertura das sessões da comissão da covid-19, serão testados novamente hoje, terça-feira, informou a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta.

Embora, tiveram todos, resultados negativos nos testes feitos na última terça-feira, por prudência, a ministra achou por bem que todos os profissionais da comunicação social fossem submetidos a novos testes de reconfirmação.

Esta decisão surge na sequência de um caso positivo registado ontem, que envolve um agente da ordem pública que faz parte da equipa de segurança do Centro de Imprensa Anibal de Melo (CIAM).

De acordo com a governante, os testes serão realizados hoje no Hospital Américo Boa Vida, a partir das 9:00 horas.

A também porta-voz da Comissão Multissectorial para Prevenção e Combate à Covid-19 sublinhou que as autoridades sanitárias estão a trabalhar para apurar o vínculo epidemiológico do caso positivo do CIAM, com vista a enquadrar o grupo desse infetado (transmissão local ou comunitária).