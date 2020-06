Governadora de Luanda insatisfeita com os problemas que constatou

A governadora provincial de Luanda, Joana Lina, manifestou-se insatisfeita com os problemas que constatou em algumas zonas do município de Viana, depois de três dias de trabalho naquela circunscrição.

A governante referia-se, entre outros, aos problemas relacionados com a distribuição de água, energia eléctrica, construções desordenadas, valas de drenagem e as ravinas espalhadas em várias zonas do município de Viana.

Em jeito de balanço no encontro com as comunidades, representadas por associações e comissões de moradores dos distritos urbanos e comunal no bairro do Kapalanca, Joana Lina disse não ter gostado nada do que viu em certos distritos por onde passou.

Por este facto, apelou aos administradores do município de Viana para que trabalhem cada vez mais e melhor para mudar a imagem da circunscrição.

De acordo com a governadora, a gestão de um município não se faz com mistura política, mas na busca de soluções depois de identificados os maiores problemas de cada jurisdição.

A responsável disse, por outro lado, que apesar da existência de um governo provincial, a orientação consiste na desconcentração e descentralização administrativa, com foco na governação do município.

Lembrou ainda que a maior parte do programa dos municípios estão inscritos no PIIM, com destaque para o de combate a pobreza e outros tantos que vão sendo desenvolvidos.

Realçou, no entanto, que os principais problemas devem passar pela auscultação das comunidades para se saber como está o município.

Incentivou que os problemas do município sejam resolvidos com a participação de todos, envolvendo as comissões de moradores, administrações dos distritos e comunal que melhor controlam as populações.

‘’Actualmente todos problemas locais devem ser resolvidos na base, sem ser necessário recorrer ao Governo da província para resolução de questões como a aquisição de um contentor ou para a recolha do lixo”, precisou.

A governante foi nomeada pelo Presidente da República João Lourenço no dia 25 de Maio de 2020.