Deputados da Unita doam 14 milhões de kwanzas do seu salário para apoiar unidades hospitalares

O grupo parlamentar da UNITA tem 14 milhões de kwanzas para apoiar hospitais, centros médicos e lares de acolhimento com condições precárias em todo o país, anunciou, nesta terça-feira, o seu líder Liberty Chiyaka.

A doação é resultado de uma contribuição de 50 por cento do salário de cada deputado, no valor de Kz 273.500, recolhidos nos meses de Abril e Maio, no âmbito da responsabilidade social do grupo e na prevenção do combate à pandemia da Covid -19.

O balanço da arrecadação foi apresentado, nesta terça-feira, em conferência de imprensa pelo presidente do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiyaka, avançando que a iniciativa decorreu em duas fases.

Em relação a estratégia do Executivo de combate e prevenção à Covid-19, com a contratação de contratar médicos cubanos, o deputado manifestou indignação, argumentado que no país existe mais de dois mil médicos desempregados.

Garantiu que vai advogar para que a reivindicação apresentada pela Associação Nacional dos Médicos de Angola tenha o devido tratamento.

O grupo parlamentar da UNITA conta com 51 assentos na AN.