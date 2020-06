Covid-19: CIAM desactivado para higienização

O Centro de Imprensa Anibal de Melo está a ser alvo de higienização em virtude de um agente da Polícia Nacional e funcionário desse espaço ter contraído a Covid-19, informou hoje a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta.

Em função disso, além da higienização, todos os funcionários dessa empresa estão a ser testados, à semelhança dos jornalistas e demais profissionais que frequentam o mesmo, não obstante o infectado em causa trabalhar no sistema rotativo.

Ao actualizar os dados da pandemia no país, a também porta-voz da Comissão Multissetorial para Prevenção e Combate à doença adiantou que, nesta altura, uma equipa está a trabalhar na localização dos contatos para tentar conter a proliferação, a partir deste polícia.

“Em consequência da situação, as conferências de imprensa ou sessões de actualização passam a decorrer, doravante e temporariamente, no auditório do Ministério da Saúde”, determinou a titular do sector.

Angola registou nas últimas 24 horas mais dois casos positivos e três recuperações.

Com estes, o país aumenta para 142 o número de casos positivos, sendo que 71 estão activos, 64 recuperados e seis óbitos.

O quadro epidemiológico nacional apresenta 69 casos importados, 76 de contaminação local e um por determinar.

Fonte: Angop