Angola regista primeiros 3 casos fora de Luanda

O secretário de Estado para a Saúde Pública, franco Mufinda, informou que foram registados os primeiros casos positivos confirmados fora da província de Luanda, sendo 3 casos, detetados na província do Cuanza Norte, com vínculo epidemiológico ainda por explicar.

Segundo o governante, trata-se de três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 34 e 58 anos de idade, sendo dois originários da África Ocidental e um de nacionalidade angolana, que furaram a cerca sanitária da província de Luanda. Um deles requer cuidados especiais, disse Franco Mufinda

Para além destes, foram registados mais 3 outros casos positivos relacionados com a cerca sanitária do Hoje Ya Henda, sendo um homem de 21 anos de idade e duas mulheres, uma de igualmente de 21 anos de idade e outra de 17 anos.

Sendo assim nas últimas 24 horas, foram registados 6 novos casos, elevando o total para 148 casos positivos confirmados em Angola, dos quais 78 são ativos, 64 recuperados e 6 óbitos.

Os casos de transmissão local totalizam agora 83 contra 63 casos importados. Segundo o governante, a Rússia com 58% dos casos é o país de onde foram importados o maior número de casos, seguido por Portugal com 38% e os restantes 4% distribuídos por vários países entre eles, a África do Sul, Brasil, França, Espanha, Líbano e Holanda.

A nível global, a pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 436.813 pessoas e infetou mais de oito milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 12:00, já morreram pelo menos 436.813 pessoas e há mais de 8.048.880 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 3.681.400 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.