Angola e EUA analisam cooperação no sector de petróleo e gás

O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, analisou, nesta terça-feira, via telefone, as reformas em Angola e o diálogo estratégico sobre mineração e petróleo com o Secretário Adjunto do Bureau de Recursos Energético do Departamento de Estado Americano, Francis Fanon.

Segundo uma nota de imprensa, em aproximadamente 45 minutos, os dois governantes abordaram ainda questões relativas ao mercado global de petróleo, tendo em conta o impacto provocado pela covid-19, reformas no sector de recursos minerais, petróleo e oportunidades de investimento americano na mineração e petróleo em Angola.

Durante a conversa, que foi solicitada pela parte americana, foi também analisado a participação de empresas americanas em projectos do sector mineiro e petrolífero e o relançamento do diálogo estratégico sobre energia entre os dois países.

Angola e os Estados Unidos assinaram, em 2010, um acordo de parceria estratégica e cooperam em vários domínios, com realce para o comércio, as finanças, a energia, indústria transformadora, segurança, saúde e justiça.

Angola exporta para os Estados Unidos petróleo e diamantes e compra a este país alimentos, equipamentos para o sector petrolífero e maquinaria diversa.

Recentemente, os Estados Unidos manifestaram apoio a Angola nos esforços de combate à corrupção.

Fonte: Angop