Polícia apreende mais de 100 pedras de diamantes na Lunda Norte

Cento e trinta e uma pedras de diamantes, por avaliar, foram apreendidas, no último fim-de-semana, nos municípios de Chitato, Capenda Camulemba e Cuango, província da Lunda Norte.

A apreensão ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia de Guarda Fronteira (PGF) e Serviço de Investigação Criminal (SIC), nas zonas de exploração de diamantes, ao longo das fronteiras, no âmbito do combate à violação das fronteiras.

De acordo com uma nota da Polícia Nacional a que a Angop teve acesso hoje, segunda-feira, 71 pedras foram apreendidas no município de Chitato, 59 em Capenda Camulemba e uma no Cuango.

A operação resultou, igualmente, na detenção de 30 imigrantes, que foram imediatamente repatriados.

A Polícia enaltece, na nota, a colaboração da população neste combate, apelando para que tal atitude continue, com vista a manter invioláveis as fronteiras e impedir a exploração ilegal dos diamantes.

A província da Lunda Norte faz fronteira, através dos municípios do Cuilo, Cuango e Caungula com a província do Kwango, República democrática do Congo ( (RDC).

Dados oficiais indicam que, diariamente, são frustradas mais de 50 tentativas de violações da fronteira pela Polícia de Guarda Fronteira.

Fonte: Angop