Petro contrata avançado brasileiro, Maikon Leite de 31 anos

O avançado brasileiro Maikon Leite é a nova aquisição do Petro de Luanda, tendo em vista a próxima época futebolística, informa o clube na sua página do Facebook.

O atleta, que completa 32 anos de idade em Agosto, é proveniente do Amazonas FC do Brasil, onde marcou três golos em seis jogos. Passou também pelo Santo André, Santos, Atlético Paranaense, Náutico, Sport Clube do Recife, Ceará, Figueirense entre outros.

Fora do Brasil representou o Atlás e o Tuluca, ambos do México, e o Al Shaab do Emirates Arabes Unidos.

No período 2011 a 2016, ao serviço do Palmeiras FC, o jogador efectuou 90 jogos e marcou 13 golos, sendo até ao momento o clube em que registou o maior número de jogos e golos.

Em 2008 o jogador sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho, tendo parado cerca de um ano. No ano seguinte voltou a lesionar-se com gravidade, no joelho, e parou mais de seis meses.

Fonte: Angop