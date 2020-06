Hospital do Belize contará com morgue 30 anos depois

A morgue que está a ser construída no Hospital Municipal do Belize vai por fim aos constrangimentos que a unidade vem enfrentando, desde a sua edificação, há mais de 30 anos.

A afirmação é do responsável do Hospital Municipal de Belize, Joaquim Ngoma Guimbi, que falava à Angop, sublinhando que contará com 20 gavetas.

Informou que trata-se de uma área essencial para a unidade hospitalar e que a sua edificação vai debelar todos os constrangimentos que têm estado a viver na conservação e transladação de corpos para outras localidades. As obras arrancaram na sexta-feira.

Referiu ainda que a unidade vai também contar com outras novas áreas, como uma sala de cirurgia e serviços de lavandaria, que vão dar outra viragem no atendimento de pacientes que necessitam de intervenção cirúrgica e no processo de lavagem e higienização dos equipamentos nas enfermarias, internamento e banco de urgências.

As obras, subscritas do pacote de projectos do PIIM, destinada ao município de Belize, prevêem para dentro de seis meses a reabilitação e ampliação do edifício do hospital, envolvendo a requalificação nas áreas de medicina geral, pediatria, hemoterapia, maternidade, banco de urgências, laboratório de análises clínicas, banco ambulatório, farmácia e áreas administrativas.

Incluída no PIIM, a obra está orçada em 225 milhões de kwanzas.

O Hospital do Belize conta com quatro salas de internamento, com capacidade para 34 camas e atende diariamente cerca de 120 pessoas.