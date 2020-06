Concluída montagem do Hospital de campanha da Lunda Norte

O trabalho de montagem do Hospital de campanha da província da Lunda Norte, com 200 camas, para internar e tratar pacientes com covid-19, já está concluído, apurou hoje, segunda-feira, a Angop.

Foram instaladas, em uma semana, 24 naves, para tratar pacientes com patologias leves, assintomáticos e cuidados intensivos, para logística, administração, laboratório e área de Raio X.



De acordo com o encarregado das obras, Polome Niuce, actualmente decorrem trabalhos de apetrechamento como montagem do laboratório, dos equipamentos da sala de Raio X, ar condicionando, ventiladores e camas, entre outros, processo este que deverá demorar menos de três dias.



Informou que na quarta-feira chega à Lunda Norte um grupo gerador, para garantir o fornecimento de energia eléctrica a essas instalações.



A unidade sanitária, cuja montagem termina dentro de oito dias, enquadra-se na estratégia de instalação de unidades sanitárias de referência para fazer face a qualquer epidemia ou pandemia no país.



Até agora, a província da Lunda Norte, que partilha uma vasta fronteira com a República Democrática do Congo (RDC), não registou casos positivos ou suspeitos do novo coronavírus.



Angola tem, até ao momento, o registo de 140 casos positivos, sendo 73 activos, 61 recuperados e seis óbitos.

Fonte: Angop