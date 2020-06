Angola regista mais 2 casos positivos e 3 recuperados

Angola registou nas últimas 24 horas, mais 2 casos positivos e 3 pacientes recuperados.

Esta informação foi avançado pela ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país.

Segundo a governante, trata-se de dois indivíduos do sexo masculino, um da cerca sanitária do Hoji Ya Henda, de 25 anos de idade e o outro é um agente da Polícia Nacional, de 44 anos de idade, que faz parte da equipa de segurança do Centro de Imprensa Anibal de Melo (CIAM), com vinculo epidemiológico por esclarecer. Os dois pacientes, foram já encaminhados para um dos hospitais de referência da capital para o devido tratamento.

Sendo assim, o quadro epidemiológico da covid-19 no país passa a somar 142 (+2) casos positivos confirmados, dos quais 72 são ativos, 64 recuperados (+3 do que ontem) e 6 óbitos.

A nível global, a pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 433.493 pessoas e infetou quase oito milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 12:00, já morreram pelo menos 433.493 pessoas e há mais de 7.928.590 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 3.574.300 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.