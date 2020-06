Real Madrid derrota o Eibar e mantém-se a dois pontos do líder FC Barcelona

O Real Madrid venceu hoje por 3-1 na receção ao Eibar, num jogo da 28.ª jornada da Liga espanhola de futebol que resolveu ainda na primeira parte, marcando três golos sem resposta.

O internacional alemão Toni Kroos abriu o marcador logo aos quatro minutos, o central Sérgio Ramos aumentou à passagem da meia hora, confirmando a sua apetência para finalizar, e o brasileiro Marcelo fechou a contagem aos 37, festejando de joelho no chão.

Depois do intervalo, sentindo que tinha o jogo na mão, o Real Madrid procurou gerir a posse de bola por forma a poupar energias quando se aproxima uma sobrecarga de jogos, mas sofreu um golo aos 60 minutos, pelo defesa Pedro Bigas, que tinha sido lançado dois minutos antes pelo técnico José Mendilibar a render o lateral esquerdo Rafa.

Com este triunfo, o Real Madrid manteve os dois pontos de atraso para o rival FC Barcelona, que no sábado tinha goleado na deslocação a Maiorca por 4-0, e que lidera com 61 pontos, seguido dos ‘merengues’, com 59, e do Sevilha, com 50.

Também hoje, o Atlético de Madrid, sem o suspenso João Félix, empatou 1-1 na visita ao Athletic Bilbau, desperdiçando a oportunidade de se isolar provisoriamente no quarto lugar.

No estádio San Mamés, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 37 minutos, com um golo de Iker Muniain, mas os madrilenos chegaram ao empate apenas dois minutos depois, por intermédio de Diego Costa, que não ‘faturava’ desde outubro, antes de se lesionar com gravidade.

O avançado do Atlético de Madrid, que dedicou o golo a Virgínia Torrecilla, jogadora da equipa feminina do clube, operada recentemente a um tumor cerebral, aproveitou da melhor forma um passe de Koke para repor a igualdade.

O Atlético de Madrid, que somou o terceiro empate consecutivo, perdeu a oportunidade de se isolar no quarto lugar, fiquando para já igual à Real Sociedad, que ainda hoje recebe o Osasuna, e ao Getafe, derrotado na sexta-feira em Granada por 2-1.

Fonte: Lusa