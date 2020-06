Pacientes da Clínica Multiperfil com testes negativos

Os testes de covid-19 dos pacientes internados na Clínica Multiperfil foram negativos, pelo que, os que têm critérios de altas já estão a ser liberados, informou neste sábado, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Franco Mufinda, que falava no habitual ponto de actualização de dados da covid-19 no país, explicou que os pacientes acometidos com outras patologias estão a ser transferidos para outros hospitais como do Jorgina Machel (Maria Pia), Prenda e Américo Boavida.

Por outro lado, fez saber que hoje foram feitas as colheitas das amostras dos profissionais de saúde da Multiperfil, pelo que os mesmos serão mantidos no cordão sanitário desta unidade hospitalar até os resultados dos testes da covid-19.

A estatística de Angola regista, até ao momento, 138 casos positivos, com seis óbitos, 61 recuperados e 71 casos activos.

Sessenta e sete casos são importados e 75 de contaminação local.

