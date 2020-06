Novas locomotivas vão reduzir os custos operacionais

A nova frota de locomotivas “DMU” vão conferir maior segurança, rapidez e redução dos custos operacionais aos Caminho-de-Ferro de Moçâmedes, segundo o presidente do conselho de administração da empresa, Daniel Quipaxe.

Em entrevista à Angop, o PCA da empresa pública com sede no Lubango disse que o CFM tem vindo a realizar comboios suburbanos em composição vocacionadas para transportes de passageiros de longo curso, subaproveitando em certa medida esses meios.

Para ele, é uma situação que fica resolvida com a vinda das “DMU’ aquiridas pelo governo para dinamização dos serviços ferroviários do CFM, permitindo o transporte de passageiros em meios próprios e aumentando a oferta em cerca de 50 porcento dos mil passageiros transportados diariamente no suburbano.

“Falando em ganhos, destacamos a grande capacidade de transporte, permitindo levar 700 passageiros por viagem numa velocidade de 80km/h e atingir uma cifra de 900 mil passageiros mês, mitigando e dando resposta às necessidades das populações com a mobilidade e um retorno substancial às receitas da empresa, estando a empresa dotada de pessoal técnico capaz para garantir a manutenção que se impõe”, assegurou a fonte.

Ainda sobre o trabalho em curso para recepcionar o novo equipamento, Daniel Quipaxe informou que as alteração e melhorias consistem essencialmente no aumento do comprimento e altura das gares em função das medidas das “DMU”, assim como coberturas em algumas estações em falta.

Realçou ainda que as manutenções estão garantidas, sendo que a empresa dispõe de uma oficina equipada com meios para garantir que seja realizada com rigor, já que consta do pacote algum material sobressalente para garantir as revisões de forma efizas.

De Moçâmedes a Menongue, num traçado de 746 quilómetros, o CFM tem sete frequências semanais, para além de operar no circuito suburbano do Lubango com viagens de uma em uma hora, transportando à volta de 300 mil passageiros/mês.

