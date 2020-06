Mais de 100 mortes pela primeira vez em dois meses no Irão

O Irão anunciou hoje que o país registou mais de 100 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, o que não acontecia há dois meses, e mais de 2.400 novos casos de infetados pelo novo coronavírus.

As autoridades de saúde iranianas registaram 107 novos óbitos pelo novo coronavírus entre o meio-dia de sábado e o meio-dia de hoje, disse Sima Sadat Lari, porta-voz do Ministério da Saúde, elevando o total para 8.837 mortos no país.

“É muito doloroso para nós anunciar esse número de três dígitos”, disse Lari durante uma conferência de imprensa televisionada.

O número diário oficial de mortes pelo vírus no Irão havia caído abaixo de 100 em 14 de abril.

Segundo Lari, 2.472 novos casos de contaminação por vírus foram confirmados no Irão nas últimas 24 horas.

De acordo com os dados oficiais, 187.427 pessoas foram infetadas com a doença desde que os primeiros casos foram anunciados em fevereiro.

O Irão é de longe o país do Médio Oriente mais afetado pela pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Desde o início de maio, os números oficiais refletem uma tendência de alta nos novos casos identificados.

Até ao momento, as autoridades disseram que o crescimento nos casos foi resultado do aumento dos testes e que isso não reflete nenhuma deterioração da situação sanitária do país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 427 mil mortos e infetou mais de 7,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Fonte: Lusa