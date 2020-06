Cabo Verde com mais 24 casos e total sobe para 750

Cabo Verde registou hoje mais 24 casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 15 na ilha de Santiago e nove na ilha do Sal, com o total acumulado a subir para 750, segundo dados oficiais.

De acordo com a atualização feita hoje na página oficial do Governo cabo-verdiano na Internet (covid19.cv), o país passa a contar com um total de 750 casos positivos do novo coronavírus, mais 24 que no sábado.

Os novos casos são registados nas ilhas do Sal (9) e em Santiago, distribuídos pelos concelhos da Praia (12) e Santa Cruz (3).

Com estes novos dados, o Sal passa a registar um total de 64 casos, enquanto Santiago sobe para 613.

Os restantes casos foram diagnosticados nas ilhas de Santo Antão (4), São Nicolau (2), São Vicente (10) e Boa Vista (57).

Segundo a mesma página oficial, o país contabiliza 301 doentes dados como recuperados, mais três do que no dia anterior.

Também regista seis óbitos e dois pacientes transferidos para os seus respetivos países, tendo neste momento 441 casos ativos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 430 mil mortos e infetou mais de 7,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de infeções e de mortos (1.664 casos e 32 mortos), seguida da Guiné-Bisau (1.460 casos e 15 mortos), Cabo Verde (750 casos e seis mortos), São Tomé e Príncipe (659 casos e 12 mortos), Moçambique (553 casos e dois mortos) e Angola (138 infetados e seis mortos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa