Barça goleia Mallorca (4-0) em sua volta após três meses de paralisação

A longa paralisação de três meses devido à pandemia do novo coronavírus não afetou o Barcelona, que voltou a campo neste sábado, derrotando o Mallorca por 4 a 0 para fortalecer sua liderança da Liga espanhola e colocar pressão sobre o Real Madrid na disputa pelo título.

As dúvidas sobre como estaria a parte técnica e física do Barça foram rapidamente dissipadas quando o chileno Arturo Vidal abriu o placar cabeceando um cruzamento de Jordi Alba logo aos 2 minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo o dinamarquês Martin Braithwaite ampliou (37) e na segunda etapa Alba fez o terceiro (79) e o craque argentino Lionel Messi encerrou a goleada marcando nos acréscimos (90+3).

O jogo foi praticamente um monólogo do Barça contra o Mallorca que não desistiu de tentar atacar, mas sempre falhava nas finalizações.

A vitória consolida a liderança da equipa catalão e obriga o vice-líder Real Madrid a vencer o Eibar (16º) em casa neste domingo.

