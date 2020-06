PR e Emir do Qatar abordam efeito da Covid-19

O Presidente da República, João Lourenço, abordou neste sábado as relações entre Angola e o Qatar e as consequências da Covid-19 na economia mundial, com o sheik Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir do Qatar.

Em nota de imprensa, o Secretariado de Imprensa do Presidente da República informa que a abordagem ocorreu durante uma conversa telefónica entre os dois Estadistas.



O Presidente João Lourenço efectuou, na primeira quinzena de Setembro do ano passado, uma visita oficial de dois dias ao Qatar, destinada ao reforço da cooperação bilateral.

Qatar e Angola têm uma economia dependente do petróleo. Os asiáticos são os líderes mundiais no rendimento per capita e possuem grandes depósitos de gás natural, compreendendo mais de cinco por cento do total das reservas do planeta Terra.

Fonte: Angop