Moçambique regista mais 44 casos e aumenta total para 553

Moçambique registou mais 44 casos positivos de covid-19 nas últimas 24 horas, passando a um total de 553, e mantém-se com dois óbitos, disse hoje o diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde (INS), Ilesh Jani.

Ilesh Jani, que falava em conferência de imprensa, avançou que mais seis pessoas recuperaram totalmente da covid-19 em Moçambique, elevando o número de pacientes nessa condição para 151.

Todos os 44 novos casos registados nas últimas 24 horas encontram-se em isolamento domiciliário, acrescentou Jani.

Desses casos, 31 são do sexo masculino e 13 são mulheres.

No total, Moçambique conta com 361 casos ativos de covid-19, mas apenas três se encontram hospitalizados e com “boa evolução clínica”.

Os restantes casos estão em isolamento domiciliário com sintomatologia que varia entre leve e moderada.

Os 44 casos que revelaram positivo para a covid-19 nas últimas 24 horas resultaram de 1.142 testes.

Desde a deteção do primeiro caso de covid-19 em Moçambique, a 22 de março, o país testou 18.061 casos suspeitos e rastreou 983.887 pessoas a partir dos diversos pontos de entrada no país.

Foram colocadas em quarentena domiciliária 2.167 pessoas suspeitas de covid-19

A província de Nampula lidera com o maior número de casos ativos de covid-19, com 153 casos, seguida de Cabo Delgado, 83, cidade de Maputo, 41, província de Maputo, 33, Sofala, 16, Inhambane, 11 e Manica, sete.

A província de Niassa tem seis casos, Tete cinco, Gaza, quatro, e Zambézia, dois.

Fonte: Lusa