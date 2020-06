Mais de oito milhões de espetadores assistiram ao regresso do futebol em Itália

Mais de oito milhões de pessoas assistiram na sexta-feira ao jogo Juventus-AC Milan, da Taça de Itália em futebol, através da televisão estatal italiana (RAI), número que constitui novo recorde da época, noticia hoje a comunicação social transalpina.

O jogo da segunda mão das meias-finais da competição, que terminou sem golos e no qual a equipa de Turim garantiu presença na final, devido ao empate a um golo no primeiro encontro, marcou o regresso do futebol ao país, depois da uma paragem de cerca de três meses devido à pandemia de covid-19, que atingiu fortemente a Itália.

O encontro teve uma audiência de 8,3 milhões, ficando um pouco acima dos 8,09 milhões que assistiram ao jogo da primeira mão, disputado em 13 de fevereiro, e no qual o português Cristiano Ronaldo marcou o golo que permitiu à ‘Juve’ empatar a partida.

O avançado voltou a estar em destaque no jogo da segunda mão, mas pela negativa, ao desperdiçar uma grande penalidade aos 16 minutos, acertando no poste da baliza do AC Milan, o que não foi impeditivo da qualificação da Juventus.

Quando foi autorizado o regresso das competições e futebol, o ministro italiano do Desporto, Vincenzo Spadafora, manifestou-se satisfeito por os dois primeiros jogos serem da Taça de Itália e transmitidos em sinal aberto.

Hoje, Nápoles e Inter Milão disputam a outra meia-final da competição, para a qual a equipa napolitana parte com um golo de vantagem.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 423 mil mortos e infetou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A Itália é um dos países mais atingidos, tendo registado 34.223 mortos e mais de 236 mil casos confirmados de infeção.