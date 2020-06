Homem sobe torre de alta tensão e provoca “apagão” no sul de Moçambique

O sul de Moçambique ficou cerca de quatro horas sem energia elétrica na sexta-feira, depois de a Eletricidade de Moçambique (EDM) ter cortado o fornecimento, para impedir que um homem fosse eletrocutado numa torre de alta tensão.

O ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, disse hoje ao canal privado STV que a EDM teve de interromper o fornecimento de energia ao princípio da norte de sexta-feira, porque um homem com aparentes problemas mentais subiu a uma torre de alta tensão no Bairro do Fomento, na cidade da Matola, província de Maputo.

Max Tonela adiantou que a torre faz parte do equipamento elétrico essencial para o fornecimento de energia elétrica às três províncias do sul de Moçambique.

Fonte: Lusa