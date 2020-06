Conselho de Segurança Nacional analisa “temas específicos”

O Conselho de Segurança Nacional abordou quinta-feira (11), em Luanda, “temas específicos ligados ao âmbito da sua actuação”, refere o Secretariado de Imprensa do Presidente da República.

Em nota de imprensa divulgada esta sexta-feira, o secretariado informa que a abordagem foi feita na segunda reunião ordinária desse órgão, decorrida sob orientação do Presidente da República e Comandante-Em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, João Lourenço.

O Conselho de Segurança Nacional é o órgão de consulta do Presidente da República para os assuntos relativos à condução da política e estratégia de Segurança Nacional.



São membros do mesmo o Vice-Presidente da República, os presidentes da Assembleia Nacional, dos tribunais Constitucional e Supremo e o Procurador-Geral da República.



Fazem igualmente parte do Conselho os ministros de Estado e ministros indicados pelo Presidente da República, além de outras entidades que o Titular do Poder Executivo determinar.

Fonte: Angop