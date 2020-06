Angola regista mais 8 casos, 5 importados e 3 de transmissão local

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que nas últimas 24 horas, foram registados mais 8 casos positivos, sendo 5 importados e 3 de transmissão local.

Segundo o governante, que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país, trata-se de 6 indivíduos do sexo masculino e 2 do sexo feminino, em idades compreendidas entre 22 e 42 anos. Os casos importados, 4 são provenientes da Rússia, 1 proveniente da Líbano. Os casos de transmissão local, são da cerca sanitária do Hoji Ya Henda.

Franco Mufinda informou que o país registou igualmente a recuperação de 19 pessoas, “o maior número de sempre”, disse.

Um idoso de 92 anos, da cerca sanitária da Multiperfil, em quem foi detetado a covid-19, faleceu na manhã de hoje, de acordo com o governante, não por causa da covid-19, mas devido a um acidente vascular cerebral (AVC).

Assim sendo o quadro epidemiológico da covid-19 no país, passa a somar 138(+8) casos positivos confirmados, sendo 71 (+8) ativos, 61 recuperados (+19) e 6 óbitos (+1). O número de casos de transmissão local são 75 (+3) e os importados são 63 (+5) casos.

Do laboratório, foram colhidas até agora, 14.464 amostras, sendo 138 positivas, 14.145 negativas e 186 estão em processamento.

Em quarente institucional estão 549 pessoas, 288 pessoas receberam altas, os casos suspeitos investigados são 459 e os contactos diretos ou ocasionais sob vigilância são 1.199.

África superou hoje a barreira dos seis mil mortos por covid-19, registando 6.040, mais 284 que na sexta-feira, e conta mais de 225 mil infeções, segundo dados oficiais divulgados pela União Africana.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados passou de 216.446 para 225.105, isto é, mais 8.659 pessoas doentes.

A nível global, o novo coronavírus já infetou mais de 7,6 milhões de pessoas e matou pelo menos 426.029 pessoas em todo o mundo, de acordo com o balanço feito pela agência France Presse, baseada em fontes oficiais.

De acordo com os dados compilados pela AFP até às 11:00 horas de hoje, registaram-se pelo menos 426.029 mortes em 7.663.680 casos de infeção em 196 países e territórios, desde o início da pandemia de covid-19, dos quais pelo menos 3.441.600 são agora considerados curados.