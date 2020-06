Sporting vence Paços de Ferreira e alcança Braga no terceiro lugar

O Sporting venceu hoje o Paços de Ferreira por 1-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e alcançou o Sporting de Braga, que tem menos um jogo, no terceiro lugar da competição.

Jovane Cabral marcou o único golo da partida, aos 64 minutos, permitindo ao Sporting regressar aos triunfos depois do empate frente ao Vitória de Guimarães (2-2).

Com a vitória de hoje, o Sporting passa a somar 46 pontos, os mesmos que o Sporting de Braga, que apenas joga no sábado com o Boavista no encerramento da jornada, enquanto o Paços de Ferreira continua em 16.º, com 25 pontos, cinco acima da zona de despromoção.

Fonte: Lusa