O presidente da Guiné, Alpha Condé, 82 anos, disse que está bem de saúde, em condições de governar e “enterraria” aqueles que desejam sua morte, informou a agência de notícias AFP.

Rumores surgiram nos últimos dias na imprensa internacional que alpha Condé estava gravemente doente e hospitalizado.

O presidente Condé disse numa entrevista concedida a uma estação de rádio local, que havia parado de receber visitas e que estava a fazer menos aparições por causa da pandemia de coronavírus.

“Garanto ao povo guineense que estou com muita saúde e tenho certeza de que enterrarei muitas pessoas que me desejam morto.”

Apesar da pandemia, a Guiné organizou um referendo com resultados mostrando apoio maciço a uma mudança na constituição do país para estender o mandato do presidente.

Alpha Condé termina o seu segundo e último mandato de cinco anos em 2021.

Ele tornou-se o primeiro líder eleito democraticamente na Guiné em 2010 e foi reeleito em 2015.

No entanto, ele não descartou a possibilidade de voltar a concorrer às eleições de 2021.