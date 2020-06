Preço do barril Brent sobe 0,46% para 38,73 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em agosto encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 0,46%, para os 38,73 dólares.

A cotação do barril do Mar do Norte fechou 18 cêntimos acima dos 38,55 dólares com que terminou as transações na quinta-feira.

O Brent conseguiu hoje inverter a forte queda que sofreu na quinta-feira, de 7,6%, mas os investidores receiam que um eventual novo surto da pandemia do novo coronavírus voltem a travar a atividade económica e, por arrasto, o consumo de petróleo.

Não obstante, os analistas avisam que o preço do Brent está a ser afetado pelo aumento dos inventários de crude norte-americano, o que pode significar que o aumento da procura depois da reabertura das economias em vários países não se fez com a intensidade prevista.

Fonte: Lusa