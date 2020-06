Governo trabalha na revisão dos manuais escolares do I e II Ciclos

Os membros da Comissão Multissectorial para Actualizar e Corrigir os Manuais Escolares do I e II Ciclos abordaram, esta quinta-feira, aspectos ligados ao ajustamento dos conteúdos dos manuais.

A correção e actualização dos manuais escolares do ensino geral tem por objectivo promover e melhorar o ensino e a aprendizagem.

Conforme uma nota enviada à ANGOP, pretende-se que os conteúdos reflitam a realidade histórico-cultural e ambiental do país, bem como a exaltação patriótica e os valores mais sublimes da angolanidade.

O grupo, coordenado pela ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, tem a missão de proceder à análise técnica, pedagógica e literária dos conteúdos.

Cabe igualmente à respectiva comissão elaborar um plano para a introdução de novos conteúdos e conceitos actualizados, de acordo com o Despacho Presidencial 74/20, de 29 de Maio.

Entre os objectivos consta ainda a triagem dos conteúdos temáticos e propor a sua actualização, de acordo com o contexto histórico, geográfico e das ciências da natureza.

Tem ainda por missão avaliar os programas curriculares dos diferentes níveis do ensino pré-escolar e geral, além de sugerir como proceder a sua actualização.

Integram o grupo técnico, o secretário do Presidente da República para os Assuntos Sociais, o director do Gabinete do Presidente da República, os secretários de Estado do Ambiente, da Cultura, da Comunicação Social, da Educação Pré-Escolar e Ensino Geral.

A comissão integra ainda o assessor do Vice-Presidente para os Assuntos Económicos e Sociais e representantes da Associação de Professores Angolanos, da Academia Angolana de Letras e da União dos Escritores Angolanos.

A comissão tem 90 dias para a execução das tarefas indicadas.

Fonte: Angop