Angonabeiro aposta no comércio eletrônico

A Angonabeiro, empresa que ampliou em abril o seu o novo canal de vendas directas, assinou acordos de parceria de distribuição com os canais de venda online Bayqi, Buitanda, Mamboo, O Garçom Angola, Soba e-Store, Sócia e Starmarket.

Numa nota de imprensa enviada a ANGOP, a empresa refere que para dar continuidade à estratégia de proximidade aos seus clientes, agora as suas marcas, em especial DELTA Q, estao em sete plataformas angolanas de e-commerce.

O objectivo é assegurar que os consumidores angolanos tenham todos os produtos de que precisam, em segurança e no conforto das suas casas, sobretudo agora que o país é assolado pela pandemia da covid-19.

Deste modo, a detentora da marca café ginga estende a montra do seu vasto portefólio de produtos a sete plataformas de vendas online.

Nesta nova modalidade de se relacionar com o público consumidor, basta aos funcionários da empresa receberem um email em [email protected], para se ligarem aos consumidores e, por essa via, disponibilizaram todas as informações necessárias para proceder à encomenda, e agendar a entrega em casa, de um vasto portefólio de marcas Angonabeiro.

Fonte: Angop