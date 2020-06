Preço do barril de Brent cai 7,6% para 38,55 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em agosto encerrou hoje no mercado de futuros de Londres com uma queda de 7,6%.

O preço do crude do Mar do Norte, de referência para exportações angolanas, encerrou a negociar a 38,55 dólares, menos 3,1 dólares do que o preço registado no encerramento da sessão anterior (41,73 dólares).

O Brent negociou ao longo de toda a sessão numa trajetória descendente, depois de ter conseguido recuperar na quarta-feira da queda que sofreu quando foi divulgado que a duração dos cortes na produção de petróleo decididos pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros aliados será menor do que era esperado.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) registou, no mercado de Nova Iorque, uma queda de 8,2% para 36,34 dólares, devido aos receios quanto a uma nova vaga de casos de covid-19 que leve de novo a uma paralisação da economia.

Fonte: Lusa