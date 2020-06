Moçambique tem mais 17 casos, total acumulado sobe para 489

Moçambique regista hoje mais 17 casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando o total acumulado para 489, com dois óbitos e 144 recuperados, anunciou Ilesh Jani, diretor do Instituto Nacional de Saúde.

Todos os 17 novos casos (sete mulheres e 10 homens) estão em isolamento domiciliário, sendo duas crianças com menos de 14 anos, sete com idades entre os 15 e os 24 anos e oito na faixa etária dos 25 aos 44 anos.

Oito dos casos foram registados na província de Cabo Delgado, seis em Inhambane, dois em Nampula e um na província de Gaza.

Moçambique conta com 342 casos ativos, dos quais apenas três estão internados, no centro de isolamento de Nampula, e a registar boa evolução do estado de saúde, acrescentou Ilesh Jani.

Dois terços dos casos ativos estão concentrados em duas províncias do norte, Cabo Delgado (83) e Nampula (145).

Em Nampula, as autoridades declararam no último fim de semana que existe transmissão comunitária do novo coronavírus, levando à realização de testes rápidos na capital provincial na próxima semana.

Os testes rápidos (inquérito soroepidemiológico) vão permitir identificar “quais os pontos da cidade com focos mais ativos de transmissão” e assim planificar intervenções adequadas, explicou Ilesh Jani.

Desde que a pandemia foi declarada há três meses, Moçambique testou 16.035 casos suspeitos de infeção.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 416 mil mortos e infetou mais de 7,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Fonte: Lusa