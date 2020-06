Governo estuda apoio à comunicação social do país

O ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, disse hoje que o Governo está a estudar o tipo de apoio a prestar ao sector da comunicação social do país, particularmente ao privado.

Manuel Homem informou, após uma visita que efectuou à Rádio Tocoista, Rádio Mais, Rádio Movimento Frequência Modelado (MFM), Jornal “O pais”, e à TV Zimbo, que o seu pelouro está a trabalhar a cerca de um mês para identificar o tipo de apoios e a sua adequação ao contexto.

“Estamos a passar por um período excepcional, com todos sabemos, mas é preocupação do Executivo angolano assegurar que existam menos despedimentos possíveis e para isso é importante que exista essa articulação que temos estados a fazer”, frisou.

Fazendo um balanço das visitas, felicitou as empresas pela forma como funcionam e assim como pelos meios técnicos que dispõem.

Disse que verificou uma preocupação positiva das entidades promotoras destes órgãos de comunicação social de continuar a inovar assim como identificou que há estratégia nas rádios, televisão e jornais de continuar a fazer o trabalho com rigor.

O governante referiu que, depois de ouvir as preocupações dos gestores, vai reforçar ainda mais o trabalho que já está a ser feito. “Acreditamos que nos próximos dias poderemos ter uma informação precisa para partilhar com as empresas, mas é uma preocupação do Executivo porque o sector da comunicação social em todo o mundo está muito afectado em consequências da Covid 19”, augurou.

Manuel Homem disse que o apoio é transversal aos órgãos estatais e privados e que foram identificados várias necessidades em todos os órgãos de Comunicação Social. “ Estão a trabalhar para encontrar uma solução conjunta para estas e todas outras dificuldades.

Nas visitas de campo, o ministro fez-se acompanhar dos secretários de Estado da Comunicação Social, Nuno Carnaval, e das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Mário Oliveira.

Fonte: Angop