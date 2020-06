Gesto solidário de Matias Damásio chega a Ndalatando

Mais de cem idosos residentes em diversos bairros periféricos da cidade de Ndalatando, província do Cuanza Norte, beneficiaram esta quinta-feira de kits de cestas básicas, um gesto solidário do músico Matias Damásio.

Os bens, angariados no quadro de uma campanha solidária promovida pelo músico e entregues por um dos seus representantes, foram distribuídos aos idosos, em cerimónia testemunhada pela vice-governadora do Cuanza Norte para o sector económico e social, Leonor Garibaldi.

Leonor Garibaldi disse terem sido selecionados os bairros “Posse” e “São Filipe”, periferia da cidade de Ndalatando, onde foram identificados 110 anciãos e deficientes físicos padecentes de várias dificuldades, a quem foram entregues kits constituídos por bens alimentares e produtos de higiene.

Dados do Gabinete Provincial da Família e Promoção da Mulher revelam que a instituição tem actualmente identificados no Cazengo (município sede da província) mais 17 mil agregados familiares integrados por idosos e pessoas com deficiência, em situação de extrema vulnerabilidade.

Fonte: Angop